रतनपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद बवाल, महिला उपाध्यक्ष को गालियां देकर दी जान से मारने की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: रतनपुर के दर्रीपारा दुलहरी तालाब पार स्थित शिव मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद विवाद सामने आया है। नगर पालिका रतनपुर की उपाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद बीनू निराला ने मोहल्ले के चार लोगों पर घर के पास गली में आकर अश्लील गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

घटना के बाद उन्होंने अपने परिवार के भयभीत होने की बात कही है। रतनपुर के दर्रीपारा वार्ड क्रमांक 11 निवासी बीनू निराला (32) नगर पालिका की उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि मोहल्ले के रीना बाई, कीर्तन बाई, नीतीश कुमार और श्रवण कुमार ने दुलहरी तालाब पार स्थित शिव मंदिर के पास अवैध मकान का निर्माण कराया था।