मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बिलासपुर में जेल से भागे हत्या के आरोपी ने प्रहरी पर लगाए पैसे लेने के आरोप, DIG करेंगे जांच

    CG News: बिलासपुर में हत्या के मामले में सजा काट रहा बंदी इलाज के दौरान अस्पताल से भाग निकला। उसने बिलासपुर कलेक्टर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले उसने जेल के कर्मचारियों पर रुपये लेने के आरोप लगाए। उसके आरोपों की जांच डीआइजी करेंगे।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 05:59:34 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 05:59:34 PM (IST)
    बिलासपुर में जेल से भागे हत्या के आरोपी ने प्रहरी पर लगाए पैसे लेने के आरोप, DIG करेंगे जांच
    हत्या के आरोपी ने प्रहरी पर लगाए पैसे लेने के आरोप (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. हत्या का आरोपी इलाज के दौरान अस्पताल से भाग निकला
    2. आरोपी ने जेल के कर्मचारियों पर रुपये लेने के आरोप लगाए
    3. बिलासपुर जेल में रहने के लिए पी लिया सैनेटाइजर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। हत्या के मामले में सजा काट रहा बंदी इलाज के दौरान अस्पताल से भाग निकला। उसने बिलासपुर कलेक्टर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले उसने जेल के कर्मचारियों पर रुपये लेने के आरोप लगाए। उसके आरोपों की जांच डीआइजी करेंगे। अंबिकापुर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया है। मल्हार में रहने वाले मुकेश कांत को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है। आरोपित 2020 में पैरोल पर छूटा था।

    इसके बाद वह तीन साल तक जेल नहीं पहुंचा। तीन साल बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया। जेल प्रबंधन और प्रशासन की ओर से बताया गया कि मुकेश को बिलासपुर जेल में रंगदारी और कैदियों से मारपीट करने के कारण उसे जनवरी 2024 में अंबिकापुर जेल स्थानांतरित किया गया था। जेल में रहने के दौरान उस पर कई जेल अपराध दर्ज हुए। इसी बीच चार अक्टूबर को तबीयत खराब होने की शिकायत पर उसे पुलिस गार्ड के साथ अंबिकापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन छह अक्टूबर को वह पुलिस गार्ड को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया।


    इस पर अंबिकापुर पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच सात अक्टूबर को मुकेश कांत ने बिलासपुर कलेक्टर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अगले दिन जब अंबिकापुर पुलिस उसे गिरफ्तार करने बिलासपुर पहुंची, तो उसने कथित रूप से सैनिटाइजर और दर्द निवारक गोलियां खाने की बात कही और सिम्स, बिलासपुर में भर्ती हो गया।

    बिलासपुर जेल में रहने के लिए पी लिया सैनेटाइजर, आरक्षक हुआ निलंबित

    बताया जाता है बंदी किसी भी तरह बिलासपुर जेल में रहना चाहता है। उसका परिवार कोनी में रहता है। वहीं उसकी पत्नी ने अंबिकापुर जेल स्टाफ पर पैसों की वसूली और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले की जांच डीआईजी जेल एस.एस. तिग्गा कर रहे हैं। अंबिकापुर अस्पताल से बंदी के फरार होने की घटना में सरगुजा एसपी ने आरक्षक मदन पैकरा को निलंबित कर दिया है। गुरुवार को अंबिकापुर पुलिस आरोपित को लेकर जेल में दाखिल कराया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.