    CG News: छत्तीसगढ़ के हसौद में ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का कार्य करने खंभे में चढ़े तीन कर्मचारी बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसे हैं। इसमें एक युवक की हालत गंभीर है वहीं दो युवकों की स्थिति सामान्य बनी हुई है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 10:08:22 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 10:08:22 PM (IST)
    बिलासपुर में बिजली विभाग की लापरवाही, ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस के दौरान तीन कर्मचारी झुलसे
    ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस के दौरान तीन कर्मचारी झुलसे

    नईदुनिया न्यूज, हसौद। ग्राम पंचायत हसौद के वार्ड क्रमांक एक में ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का कार्य करने खंभे में चढ़े तीन कर्मचारी महासिंह 40 वर्ष, रामकुमार यादव 25 वर्ष मनीष 26 अचानक बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसे है। इसमें एक युवक की हालत गंभीर है वहीं दो युवकों की स्थिति सामान्य बनी हुई है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है।

    जानकारी के अनुसा बिजली आफिस हसौद के पास की ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का काम किया जाना था । जिसके लिए तीन युवक महासिंह, रामकुमार यादव, मनीष निवासी बेलगहना के रहने वाले है ठेका में काम करते है और खंभे में चढ़े थे। इस दौरान 11 केवी की तार से विद्युत प्रवाहित हो रहा था उसे बंद नहीं किया गया था जिससे विद्युत विभाग की लापरवाही से तीनों करंट की चपेट में आने से झुलस गए।

    अस्पताल रहा बंद एक घंटे तक मरीजों ने किया इंतजार

    घायलों को उपचार के लिए हसौद में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे, जहां ताला जड़ा हुआ था। कोई डॉक्टर और कोई स्टाफ मौजद नहीं थे, जिसके कारण से घायलों को तुरंत उपचार नहीं मिल पाई। स्थानीय लोगों ने जब फोन लगाया गया तो कर्मचारी पहुंचे। करीब एक घंटे तक घायल उपचार के लिए तरसते रहे हैं। जिसके बाद प्राथमिक उपचार किया गया है।

    हाई सेंटर रेफर किया गया

    हादसे में घायल राम कुमार यादव की हालत गंभीर है और मनीष महासिंह की हालत स्थिर बनी हुई हैं। तीनों को उपचार के लिए जांजगीर चांपा जिला अस्पताल भेजा गया है। हसौद थाने में लापरवाही के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है आगे की जांच पड़ताल जारी है, जिसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी।

    दोषियों को सजा जरूर मिलेगीं

    उच्च अधिकारियों को दी जाएगी जानकारी इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारी एई छत्रपाल दीवान हसौद कहाना है कि मुझे जानकारी देर से मिला है। रिपोर्ट बना रहा हूं आगे उच्च अधिकारियों को दिया जाएगा।

