रीढ़ की हड्डी के मरीजों के लिए बड़ी राहत, बिलासपुर में मुंबई की टीम करेगी निश्शुल्क जांच व ऑपरेशन

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण अंचलों के स्पाइन (रीढ़ की हड्डी) रोग से पीड़ित मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। शहर के स्व. दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल कोनी में 2 से 4 अक्टूबर तक तीन दिवसीय निश्शुल्क स्पाइन सर्जरी शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में मुंबई के प्रसिद्ध स्पाइन फाउंडेशन आफ इंडिया के 9 वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देने बिलासपुर पहुंचेंगे।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को जटिल बीमारियों के इलाज के लिए महानगरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना और स्थानीय स्तर पर ही उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। शिविर में प्रदेशभर से आने वाले रीढ़ की हड्डी से जुड़े गंभीर एवं जटिल रोगों से पीड़ित मरीजों का परीक्षण किया जाएगा।