दिल्ली, मुंबई और हावड़ा की ट्रेनों में नो रूम, बिलासपुर में अगले सात दिन तक बर्थ नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। छठ पर्व पर घर लौटने और दीपावली के बाद वापस जाने वालों की भीड़ ने ट्रेनों में आरक्षण की स्थिति बिगाड़ दी है।

बिलासपुर से दिल्ली, मुंबई और हावड़ा जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में अगले सात दिनों तक नो रूम की स्थिति है। ऐसे हैं कि यात्रियों को वेटिंग टिकट मिलना भी मुश्किल हो गया है। सभी श्रेणियों में आरक्षण उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों के सामने यात्रा टालने या दूसरे विकल्प तलाशने की मजबूरी है।

लंबी दूरी की ट्रेनों पर भारी दबाव

त्योहारी सीजन के चलते लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। खासकर दिल्ली, मुंबई और हावड़ा रूट पर जाने वाली ट्रेनों में मांग के मुकाबले बर्थ की उपलब्धता काफी कम पड़ रही है। स्लीपर से लेकर एसी श्रेणी तक आरक्षण की स्थिति खराब है। कई ट्रेनों में रिग्रेट प्रदर्शित हो रहा है। इसका मतलब है कि यात्रियों को प्रतीक्षा सूची का टिकट भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में तत्काल कोटे के भरोसे यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों की चिंता भी बढ़ गई है।

स्पेशल ट्रेनों में भी नहीं मिल रही राहत

रेलवे की ओर से यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए दिल्ली, बिहार व यूपी के अलावा कुछ रूट पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इनमें बिलासपुर जोन से छूटने और यहां से गुजरने वाली दोनों स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। इसके बावजूद यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रही है। त्योहारी सीजन में नियमित ट्रेनों के साथ स्पेशल ट्रेनों पर भी यात्रियों का दबाव बना हुआ है। छठ पर्व के कारण बिहार और झारखंड की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं दीपावली पर्व के बाद कामकाज पर लौटने वाले यात्रियों को वापसी की सीट नहीं मिल रही है। नो रूम की स्थिति की एक वजह यह भी है।