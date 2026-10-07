ऑटो नहीं, अब ई-रिक्शा होगा स्मार्ट: महिला सुरक्षा के लिए बिलासपुर पुलिस का डिजिटल दांव, आज से क्यूआर कोड सिस्टम लागू

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए यातायात पुलिस ई-रिक्शा के डिजिटल पंजीकरण और क्यूआर कोड आधारित पहचान व्यवस्था शुरू करने जा रही है। एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर इस योजना की शुरुआत गुरुवार की शाम तीन बजे चेतना भवन पुलिस ग्राउंड में किया जाएगा।

योजना के तहत जिले के ई-रिक्शा को डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा। एएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद ई-रिक्शा को विशिष्ट डिजिटल आइडी और क्यूआर कोड दिया जाएगा। वाहन में लगाए गए क्यूआर कोड को यात्री मोबाइल से स्कैन कर संबंधित ई-रिक्शा और चालक की उपलब्ध जानकारी देख सकेंगे। इससे वाहन में सवार होने से पहले यात्रियों को जरूरी जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। आवश्यकता पड़ने पर यह जानकारी परिजनों या अन्य संबंधित व्यक्ति के साथ साझा भी की जा सकेगी।