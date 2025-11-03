मेरा ई-केवाईसी एप से अब राशन कार्ड में चेहरा व आधार घर बैठे होगा अपडेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: राशन कार्डधारियों को अब ई-केवाईसी के लिए परेशान होने की आवश्यता नहीं है, क्योंकि एनआइसी द्वारा तैयार एप मेरा ई-केवाईसी के जरिए घर बैठे ही आधार और अन्य जानकारी राशन कार्ड में अपडेट की जा सकती है। खाद्य विभाग ने उचित मूल्य दुकान संचालकों को एप का प्रचार कर लोगों को घर बैठे ई- केवाईसी अपडेट करने में सहयोग करने और एप चलाने का तरीका सिखाने का निर्देश जारी किया है। ताकि लोग इस डिजिटल सुविधा का उपयोग कर सकें।

ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है खाद्य विभाग ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों पर रोक लगाने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। जिले के 18 लाख राशन कार्डधारियों में अब भी दो लाख राशन कार्डधारी ऐसे हैं, जिनका राशन कार्ड ई-केवाईसी से अपडेट नहीं हुआ है। राशन कार्ड अपडेट नहीं होने की वजह से वर्तमान में ऐसे हितग्राहियों का राशन रोक दिया गया है और उन्हें कार्ड में ई-केवाईसी अपडेट कराने का निर्देश दिया जा रहा है।

लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं च्वाइस सेंटर व राशन दुकानों पर राशन लेने वालों की लंबी कतार की वजह से अधिकांश कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। उन लोगों को अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार के निर्देश पर एनआइसी ने मेरा ई-केवाईसी एप लांच किया है। इस एप के माध्यम से लाभार्थी अपने मोबाइल से ही आधार और राशन कार्ड की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। अब ई-केवाईसी के लिए न तो च्वाइस सेंटर और न ही राशन दुकान में लंबी कतारों में लगने की जरूरत है। ई-केवाईसी अपडेट न होने पर नहीं मिलेगा राशन खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कार्डधारियों की ई-केवाईसी अपडेट नहीं है, उनका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला राशन रोका जा सकता है। इसलिए सभी पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह भी दी है। खाद्य विभाग ने सभी दुकान संचालकों को निर्देश दिया है कि वे इस सुविधा का प्रचार-प्रसार करें और जरूरत पड़ने पर लाभार्थियों को तकनीकी मदद भी दें।