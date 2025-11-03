मेरा ई-केवाईसी एप से अब राशन कार्ड में चेहरा व आधार घर बैठे होगा अपडेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: राशन कार्डधारियों को अब ई-केवाईसी के लिए परेशान होने की आवश्यता नहीं है, क्योंकि एनआइसी द्वारा तैयार एप मेरा ई-केवाईसी के जरिए घर बैठे ही आधार और अन्य जानकारी राशन कार्ड में अपडेट की जा सकती है। खाद्य विभाग ने उचित मूल्य दुकान संचालकों को एप का प्रचार कर लोगों को घर बैठे ई- केवाईसी अपडेट करने में सहयोग करने और एप चलाने का तरीका सिखाने का निर्देश जारी किया है। ताकि लोग इस डिजिटल सुविधा का उपयोग कर सकें।
खाद्य विभाग ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों पर रोक लगाने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। जिले के 18 लाख राशन कार्डधारियों में अब भी दो लाख राशन कार्डधारी ऐसे हैं, जिनका राशन कार्ड ई-केवाईसी से अपडेट नहीं हुआ है। राशन कार्ड अपडेट नहीं होने की वजह से वर्तमान में ऐसे हितग्राहियों का राशन रोक दिया गया है और उन्हें कार्ड में ई-केवाईसी अपडेट कराने का निर्देश दिया जा रहा है।
च्वाइस सेंटर व राशन दुकानों पर राशन लेने वालों की लंबी कतार की वजह से अधिकांश कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। उन लोगों को अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार के निर्देश पर एनआइसी ने मेरा ई-केवाईसी एप लांच किया है। इस एप के माध्यम से लाभार्थी अपने मोबाइल से ही आधार और राशन कार्ड की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। अब ई-केवाईसी के लिए न तो च्वाइस सेंटर और न ही राशन दुकान में लंबी कतारों में लगने की जरूरत है।
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कार्डधारियों की ई-केवाईसी अपडेट नहीं है, उनका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला राशन रोका जा सकता है। इसलिए सभी पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह भी दी है। खाद्य विभाग ने सभी दुकान संचालकों को निर्देश दिया है कि वे इस सुविधा का प्रचार-प्रसार करें और जरूरत पड़ने पर लाभार्थियों को तकनीकी मदद भी दें।
1-गूगल प्ले स्टोर से मेरा ई-केवाईसी एप डाउनलोड करें।
2- स्टेट के आप्शन में अपने राज्य व जिले का नाम डालें।
3- फिर आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
4- फेस वेरीफिकेशन या ओटीपी सत्यापन से प्रक्रिया पूरी करें।
5- सत्यापन सफल होने के बाद डेटा स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगा।
ई-केवाईसी अपडेट होने के बाद हितग्राहियों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वे अपने राशन कार्ड से किसी भी राज्य में योजना के तहत राशन उठा सकते हैं, क्योंकि ई-केवाईसी होने के बाद हितग्राही का डेटा पूरे देश में दिखाई देने लगेगा। राज्य, जिले व गांव का नाम डालने के बाद हितग्राही के राशन संबंधी सभी विवरण मोबाइल व कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेंगे। इसका फायदा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के कार्डधारियों को मिलेगा।
मेरा ई-केवाईसी एप राशन वितरण में पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है। हमने सभी दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि वे हितग्राहियों को इस प्रक्रिया की जानकारी दें। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।
-अमृत कुजुर, जिला खाद्य अधिकारी