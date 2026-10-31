बिलासपुर में दर्दनाक हादसा, बिजली सब-स्टेशन में ड्यूटी के दौरान करंट लगने से ऑपरेटर की मौत

नईदुनिया न्यूज, तखतपुर: ग्राम कुरेली स्थित बिजली सब-स्टेशन में ड्यूटी के दौरान करंट की चपेट में आने से आपरेटर अमन साहू (32) की मौत हो गई। शनिवार सुबह शिफ्ट बदलने पहुंचे दूसरे ऑपरेटर ने उन्हें जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ा देखा। घटना की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारियों और स्वजन को सूचना दी गई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार ग्राम ढनढन निवासी अमन साहू पिता हेमंत साहू (32) रोजाना की तरह कुरेली स्थित बिजली सब-स्टेशन में आपरेटर के रूप में ड्यूटी कर रहे थे। शनिवार सुबह करीब छह बजे दूसरा आपरेटर शिफ्ट बदलने के लिए सब-स्टेशन पहुंचा। इस दौरान उसने अमन साहू को जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ा देखा। इसके बाद तत्काल बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों और उनके स्वजन को घटना की सूचना दी गई।