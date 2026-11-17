नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः खेत में मेहनत से बोई गई धान की फसल को पड़ोसी ने खरपतवार नाशक दवा छिड़ककर पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। फसल उजड़ने के बाद से तखतपुर तहसील के ग्राम खम्हरिया निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग किसान गुमेंद्रराम सूर्यवंशी पिछले एक माह से कार्रवाई और मुआवजे की आस में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।

आलम यह है कि अधिकारी मामले को एक से दूसरे विभाग में टाल रहे हैं और मंगलवार को उपसंचालक कृषि कार्यालय में पांच घंटे बैठने के बाद भी पीड़ित की सुनवाई नहीं हुई। ग्राम खम्हरिया पटवारी हल्का नंबर 24 स्थित खसरा नंबर 464/2 और 464/3 के कुल 0.283 हेक्टेयर यानी करीब 70 डिसमिल भूमि पर गुमेंद्रराम सूर्यवंशी खेती करते हैं।