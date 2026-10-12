बिलासपुर जोनल स्टेशन में चाकू की नोक पर यात्री से 5,000 रुपये की लूटपाट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: जोनल स्टेशन में चाकू की नोक पर पांच हजार रुपये लूटने वाले चार आरोपितों को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद प्रार्थी ने थाने पहुंचकर आरोपितों का हुलिया बताया। इसके आधार पर रेलवे पुलिस ने स्टेशन के सभी प्लेटफार्म व अन्य हिस्सों में तलाशी ली। इस दौरान चारों संदेही मिले। उन्हें थाने लाकर प्रार्थी से पहचान कराई गई, जिसके बाद चारों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया।

जीआरपी के अनुसार घटना रविवार की है। मरवाही के आइटीआइ कालेज के पास रहने वाले रोहित रैदास महाराष्ट्र के अहिल्या नगर जाने के लिए बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। ट्रेन का इंतजार करते समय वह प्लेटफार्म नंबर छह के रायपुर छोर की ओर शौचालय गए। इसी दौरान चार बदमाशों ने चाकू दिखाकर उनका पर्स और उसमें रखे पांच हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। डरे-सहमे रोहित जीआरपी थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई।

जीआरपी ने आरोपितों के खिलाफ धारा 309(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। प्रार्थी के बताए हुलिए के आधार पर पुलिस ने गजरा चौक जाने वाले फुट ओवरब्रिज के पास चार संदेहियों को पकड़ा। थाने में प्रार्थी ने चारों की पहचान कर ली। पूछताछ में आरोपितों ने लूट की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट की रकम और चाकू बरामद कर लिया है। चारों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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गिरफ्तार आरोपित आदतन बदमाश