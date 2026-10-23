बिलासपुर में 6 प्रमुख शहरी और 5 ग्रामीण सड़कें होंगी चकाचक, सेंदरी और रामतला मार्ग पर डामरीकरण शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की बदहाली दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने व्यापक स्तर पर मरम्मत और डामरीकरण का काम शुरू कर दिया है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश के बाद विभाग ने शहर और आसपास के मुख्य मार्गों पर बने जानलेवा गड्ढों को भरने के लिए युद्धस्तर पर पैचवर्क प्रारंभ किया है।

लोक निर्माण विभाग ने पहले चरण में रामतला पहुंच मार्ग व महामाया चौक से सेंदरी मार्ग पर डामर मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। इन मार्गों के उखड़े हुए हिस्सों की मरम्मत कर सतह को समतल बनाया जा रहा है। इसके अलावा विभाग द्वारा छह अतिव्यस्त मार्गों पर डामर मजबूतीकरण का विशेष कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों की सड़कों को भी दुरुस्त किया जाएगा। इसके तहत सोन से सोनसरी मार्ग, मल्हार-चिल्हाटी मार्ग, जोंधरा-सोन-बसंतपुर मार्ग, खम्हरिया-सोठी-नवापारा मार्ग और पत्रकार कालोनी पहुंच मार्ग पर भी निर्माण शुरू होने जा रहा है। सड़कों के समतलीकरण और सुदृढ़ीकरण से रोजाना सफर करने वाले विद्यार्थियों, व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों को हिचकोलों से मुक्ति मिलेगी और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा। दो दिनों में शुरू होगा इन छह प्रमुख मार्गों में कार्य शहर के छह सबसे व्यस्त मार्गों पर जल्द डामर मजबूतीकरण का काम होगा। इसमें राजेंद्र नगर से तारबाहर, महामाया से देवकीनंदन चौक, नेहरू चौक से उसलापुर, संजय तरण पुष्कर से अग्रसेन चौक, पावरहाउस से दर्रीघाट और सीपत से बलौदा मार्ग शामिल हैं। इससे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सुगम हो जाएगी।