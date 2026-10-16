CG की पत्थलगांव विधानसभा चुनाव में 255 वोट से हार को चुनौती, हाईकोर्ट में सुनवाई, आयोग को दस्तावेज लाने का निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पत्थलगांव विधानसभा चुनाव में 255 वोट से हार को लेकर मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी गोमती साय के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस केस की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच में चल रही है। कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग को 4 दिसंबर 2026 को मूल दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला पत्थलगांव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रामपुकार सिंह ठाकुर को 255 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की गोमती साय ने उन्हें हराया था। हार के बाद रामपुकार सिंह ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में पोस्टल बैलेट की गिनती, वीवीपैट मिलान और दोबारा मतगणना की अर्जी खारिज करने पर सवाल उठाए गए हैं।