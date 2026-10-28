छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारियों ने खोला मोर्चा: 3 सूत्रीय मांगों पर सौंपा ज्ञापन, ऐप का किया बहिष्कार

बिलासपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि: राज्य में अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलनरत छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ ने शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ का स्पष्ट कहना है कि वे लंबे समय से अपनी वाजिब मांगों के समाधान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब लड़ाई आर-पार की होगी। इसी कड़ी में संघ के प्रतिनिधियों ने बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के शीघ्र निराकरण की गुहार लगाई है।

संघ का आरोप है कि ऐप में तकनीकी एवं मैदानी (फील्ड) स्तर पर गंभीर व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। इसी वजह से पटवारी इस ऐप का पूरी तरह बहिष्कार कर रहे हैं। संघ के नेताओं ने बताया कि वर्ष 2017 के बाद नियुक्त कर्मचारियों और 2003 के वरिष्ठ पटवारियों के वेतन में भारी विषमता है।