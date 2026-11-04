छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लंबित मामले 74 हजार के पार, अक्टूबर में 1,073 की बढ़ोतरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अक्टूबर 2026 के अंत तक लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 74,146 हो गई है। महीने की शुरुआत में यह आंकड़ा 73,073 था। इस तरह एक महीने में लंबित मामलों में 1,073 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान 4,455 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 3,463 मामलों का निपटारा किया गया।

नए मामलों के आने की रफ्तार निपटारे से अधिक रहने के कारण लंबित मुकदमों की संख्या में कमी नहीं आई। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ओम प्रकाश जायसवाल की ओर से जारी अक्टूबर की मासिक रिपोर्ट के अनुसार, महीने में 78 मामले दोबारा सूचीबद्ध किए गए। नए और पुनर्स्थापित मामलों को मिलाकर कुल 4,533 मामलों की प्रविष्टि हुई।