दिव्यांगजन के लिए बड़ी खुशखबरी, नेशनल हाईवे पर मिलेगा निश्शुल्क फास्टैग, टोल टैक्स से मिलेगी पूरी छूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर सफर करने वाले दिव्यांगजन के लिए केंद्र सरकार ने निश्शुल्क फास्टैग की सुविधा शुरू की है। इस व्यवस्था के लागू होने से दिव्यांग व्यक्तियों को टोल टैक्स से पूरी छूट मिलेगी और प्लाजा पर बार-बार दस्तावेज दिखाने का झंझट समाप्त होगा।पास के लिए एनएचएआई के पोर्टल में आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह सुविधा केवल उन वाहनों पर लागू होगी जो विशेष रूप से दिव्यांगजन श्रेणी में पंजीकृत हैं या उनके उपयोग के लिए अनुकूलित हैं। छूट का निर्धारण दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर किया गया है। 70 से 100 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पांच वर्ष की वैधता वाला फास्टैग जारी किया जाएगा।

वहीं, 40 से 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता श्रेणी में आने वाले पात्र व्यक्तियों को तीन वर्ष की वैधता का फास्टैग मिलेगा। अवधि पूर्ण होने के बाद पात्रता की निरंतरता के आधार पर इसका नवीनीकरण कराया जा सकेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य टोल प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और पूरी तरह बाधा रहित बनाना है। वाहन का गैर-व्यावसायिक होना और यात्रा के समय दिव्यांगजन की स्वयं की मौजूदगी अनिवार्य रखी गई है।

पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

पात्र आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकृत पोर्टल पर जाकर एग्जम्प्टेड फास्टैग विकल्प से पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, वाहन की आरसी, पहचान प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा।

आम वाहनों के लिए सालाना पास