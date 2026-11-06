कार्यकाल पूरा होने पर तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के खिलाफ याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के तत्कालीन कुलपति डा. एमके वर्मा के खिलाफ शिकायतों की जांच और कार्रवाई की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने दुर्ग निवासी ओमप्रकाश मिश्रा की याचिका पर यह आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि याचिका लंबित रहने के दौरान वर्मा का कार्यकाल अगस्त 2025 में पूरा हो गया और नए कुलपति ने पदभार संभाल लिया। ऐसे में पूर्व कुलपति के कथित आचरण से जुड़ा विवाद काफी हद तक अकादमिक हो गया है और अब प्रभावी राहत नहीं दी जा सकती।