    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 11:58:23 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 11:58:23 AM (IST)
    PM मोदी के 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम के लिए बिलासपुर के 50 हजार विद्यार्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
    परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए बिलासपुर के 50 हजार विद्यार्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन।

    1. कक्षा 6वीं से 12वीं तक के हैं ये छात्र
    2. शिक्षा विभाग छुट्टियों में भी सक्रिय
    3. परीक्षा पर चर्चा मेलों का आयोजन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ आगामी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर बिलासपुर जिले में भारी उत्साह है। शीतकालीन अवकाश के बावजूद शिक्षा विभाग सक्रिय है और अब तक कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों का सफल पंजीयन किया जा चुका है।

    विभाग का लक्ष्य जिले के हर पात्र छात्र और अभिभावक को इस संवाद से जोड़ना है। शिक्षा विभाग द्वारा आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए युद्धस्तर पर पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है।

    शिक्षा विभाग की टीम अवकाश के दिनों में भी सक्रिय

    समग्र शिक्षा विभाग की टीम अवकाश के दिनों में भी संकुल स्तर पर सक्रिय है। अभियान के तहत न केवल विद्यार्थियों, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी पंजीकृत किया जा रहा है। ताकि वे तनाव मुक्त परीक्षा के मंत्र सीख सकें।


    परीक्षा पर चर्चा मेलों का आयोजन किया जा रहा

    जिले के हर संकुल में विशेष परीक्षा पर चर्चा मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों और उनके पालकों को एक मंच पर लाना है। विभाग का मानना है कि परीक्षा केवल छात्रों के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक चुनौती होती है, जिसे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से सुगम बनाया जा सकता है।

    ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि बिलासपुर जिला प्रदेश में सर्वाधिक पंजीयन वाले जिलों में शामिल हो सके।

    प्रधानमंत्री मोदी का संदेश

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर वर्ष परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से करोड़ों छात्रों को संबोधित करते हैं। वे परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने और अंकों के दबाव से बाहर निकलने का मंत्र देते हैं। उनके द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स बच्चों को कठिन समय में धैर्य बनाए रखने और आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रेरित करती है।

    जिले में अब तक 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन हो चुका है। हमारा लक्ष्य प्रत्येक छात्र तक पहुंचना है, ताकि वे प्रधानमंत्री के अनुभवों का लाभ उठा सकें। शीतकालीन अवकाश में भी हमारी टीम संकुल केंद्रों पर मेलों के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक और पंजीकृत करने का कार्य निरंतर कर रही है।

    -ओम पाण्डेय, डीएमसी, बिलासपुर

