PM मोदी के 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम के लिए बिलासपुर के 50 हजार विद्यार्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ आगामी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर बिलासपुर जिले में भारी उत्साह है। शीतकालीन अवकाश के बावजूद शिक्षा विभाग सक्रिय है और अब तक कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों का सफल पंजीयन किया जा चुका है।

समग्र शिक्षा विभाग की टीम अवकाश के दिनों में भी संकुल स्तर पर सक्रिय है। अभियान के तहत न केवल विद्यार्थियों, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी पंजीकृत किया जा रहा है। ताकि वे तनाव मुक्त परीक्षा के मंत्र सीख सकें।

विभाग का लक्ष्य जिले के हर पात्र छात्र और अभिभावक को इस संवाद से जोड़ना है। शिक्षा विभाग द्वारा आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए युद्धस्तर पर पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है।

परीक्षा पर चर्चा मेलों का आयोजन किया जा रहा

जिले के हर संकुल में विशेष परीक्षा पर चर्चा मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों और उनके पालकों को एक मंच पर लाना है। विभाग का मानना है कि परीक्षा केवल छात्रों के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक चुनौती होती है, जिसे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से सुगम बनाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि बिलासपुर जिला प्रदेश में सर्वाधिक पंजीयन वाले जिलों में शामिल हो सके।

यह भी पढ़ें- PPC 2024 Video: पीएम मोदी का दिया यह फंडा अपनाएंगे, तो परीक्षा में लिखने की हो जाएगी मास्टरी

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश