गांजे की खेती साबित करने में नाकाम रही पुलिस, 21 साल बाद छत्तीसगढ़ के ग्रामीण को मिला न्याय, हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र में घर के पीछे 425 गांजे के पौधे मिलने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 21 साल पुरानी सजा रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि इन पौधों की खेती चत्तर सिंह गोंड, निवासी ग्राम बघिंदंड, थाना पसान, जिला कोरबा ने की थी। केवल आरोपी के घर के पीछे गांजे के पौधे मिल जाना खेती का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए चत्तर सिंह को बरी कर दिया।

21 अगस्त 2004 को पसान पुलिस को सूचना मिली थी कि चत्तर सिंह ने अपने घर के पीछे मक्के की फसल के बीच गांजे के पौधे लगा रखे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 425 पौधे जब्त किए। नमूने की जांच में गांजा होने की पुष्टि हुई। इसके आधार पर चत्तर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।