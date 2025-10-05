पति-पत्नी के बीच झगड़ा सुलझाने गए पुलिसवाले को खेत में पटककर मारा, वर्दी भी फाड़ दी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: कोनी क्षेत्र में पति-पत्नी के विवाद के बीच में बोलना एक पुलिसवाले को महंगा पड़ गया। विवाद की सूचना पर पहुंचे आरक्षक ने पति को समझाइश देते घर जान के लिए कहा, तो पति ने उल्टे उसके साथ ही हाथापाई शुरू कर दी। आक्रोशित युवक ने आरक्षक से मारपीट करते हुए उसकी वर्दी फाड़ दी। मारपीट से घायल आरक्षक ने घटना की शिकायत कोनी थाने में की है। इस पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराओं में जुर्म दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, तिफरा के पुलिस कालोनी में रहने वाले मनीराम साहू(40) आरक्षक हैं। उनकी ड्यूटी सरकंडा थाने में डॉयल 112 पर है। शनिवार की दोपहर दो बजे से रात 10 बजे तक उनकी ड्यूटी थी। रात करीब आठ बजे उन्हें सूचना मिली कि कोनी क्षेत्र के रिवर व्यू कालोनी में पति-पत्नी के बीच विवाद हो रहा है।