पति-पत्नी के बीच झगड़ा सुलझाने गए पुलिसवाले को खेत में पटककर मारा, वर्दी भी फाड़ दी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: कोनी क्षेत्र में पति-पत्नी के विवाद के बीच में बोलना एक पुलिसवाले को महंगा पड़ गया। विवाद की सूचना पर पहुंचे आरक्षक ने पति को समझाइश देते घर जान के लिए कहा, तो पति ने उल्टे उसके साथ ही हाथापाई शुरू कर दी। आक्रोशित युवक ने आरक्षक से मारपीट करते हुए उसकी वर्दी फाड़ दी। मारपीट से घायल आरक्षक ने घटना की शिकायत कोनी थाने में की है। इस पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराओं में जुर्म दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, तिफरा के पुलिस कालोनी में रहने वाले मनीराम साहू(40) आरक्षक हैं। उनकी ड्यूटी सरकंडा थाने में डॉयल 112 पर है। शनिवार की दोपहर दो बजे से रात 10 बजे तक उनकी ड्यूटी थी। रात करीब आठ बजे उन्हें सूचना मिली कि कोनी क्षेत्र के रिवर व्यू कालोनी में पति-पत्नी के बीच विवाद हो रहा है।
कंट्रोल रूम से मिले निर्देश पर वे रिवर व्यू कालोनी पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिकायत करने वाली निशा पटेल से संपर्क किया। महिला ने बताया कि उसका पति मयाराम पटेल गाली-गलौज कर विवाद कर रहा है। तब उन्होंने महिला के पति मयाराम पटेल को समझाइश देकर आपसी बातचीत से मामले को सुलझाने के लिए कहा।
यह भी पढ़ें- झूठी निकली रायपुर में 86 किलो चांदी के लूट की कहानी, सारफा कारोबारी ने खुद रचा पूरा नाटक
आरक्षक उसे समझाईश दे ही रहा था तभी युवक आक्रोशित हो गया। उसने आरक्षक से विवाद करते हुए मारपीट की। इसी बीच उसने आरक्षक को पकड़कर खेत में पटक दिया। इससे आरक्षक को चोटे आई। साथ ही उनकी वर्दी भी फट गई। मारपीट से घायल आरक्षक ने घटना की जानकारी कोनी पुलिस को दी।
इस पर कोनी पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। आरक्षक की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराओं में जुर्म दर्ज कर लिया है। आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।