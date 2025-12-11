छत्तीसगढ़ में बिजली बकायादारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, स्मार्ट मीटर से 2,126 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बकायादारों के खिलाफ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने सख्ती शुरू कर दी है। 24 नवंबर और तीन दिसंबर को बिलासपुर, मुंगेली एवं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 2,126 स्मार्ट मीटर लगे कनेक्शनों की सप्लाई स्मार्ट मीटर के माध्यम से विच्छेदित की गई। इन उपभोक्ताओं पर कंपनी का आठ करोड़ 32 लाख रुपये बकाया है।
कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ताओं को चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन भुगतान न करने पर कंपनी ने यह कार्रवाई की। नियमानुसार उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल जमा करना चाहिए, लेकिन कई उपभोक्ता भुगतान को गंभीरता से नहीं लेते, जिससे बकाया बढ़ता जाता है और इसका असर कंपनी पर पड़ता है।
कंपनी आमतौर पर कनेक्शन तभी काटती है जब उपभोक्ता का बकाया बहुत अधिक हो जाता है। जिन 2,126 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई, उन्होंने बार-बार जारी नोटिस के बावजूद बकाया जमा नहीं किया था। स्मार्ट मीटर होने से अब कंपनी मुख्यालय से ही सप्लाई बंद कर सकती है। इसी तरह इन उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काटे गए।
सख्ती: आठ करोड़ 32 लाख था बकाया, चेतावनी के बाद भी नहीं माने उपभोक्ता
बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक ए.के. अम्बस्ट ने कहा कि यदि स्मार्ट मीटर से सप्लाई विच्छेदित होने के दौरान किसी उपभोक्ता का बिल पहले से जमा होने के बावजूद बिजली बंद हो जाए, तो वे मीटर को बाइपास कर सप्लाई चालू करने जैसे अवैध तरीके का उपयोग न करें। ऐसे उपभोक्ता संबंधित क्षेत्र के मैदानी अधिकारी से संपर्क करें, ताकि स्मार्ट मीटर के माध्यम से उनकी सप्लाई तुरंत जोड़ी जा सके।
मीटर बाइपास कर बिजली चोरी न करें: कार्यपालक निदेशक
कनेक्शन कटने के बाद 478 उपभोक्ताओं ने कुल एक करोड़ छह लाख रुपये जमा किए। भुगतान के बाद उनके घरों की बिजली सप्लाई स्मार्ट मीटर से पुन: चालू की गई।
इसे भी पढ़ें- महिला DSP के ऊपर करोड़ों रुपये, महंगी कार और कीमती गहनें ठगने का आरोप, होटल कारोबारी ने चैट किया वायरल