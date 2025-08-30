प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड का कराया गर्भपात, फिर शादी से कर दिया इनकार, पुलिस ने भेजा जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र में रहने वाले युवक ने गर्भवती गर्लफ्रेंड को दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। इसके बाद उसने शादी से इनकार किया। साथ ही युवती के घर में घुसकर उसकी मां और बहन से बदसलूकी भी की। पीड़ित युवती ने मामले की शिकायत सरकंडा थाने में की है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी पहचान बंगालीपारा में रहने वाले यश यादव उर्फ बिट्टू (21) से थी। इसका फायदा उठाते हुए युवक ने प्यार करने की बात कही। बाद में वह शादी का आश्वासन देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने लगा। इससे युवती गर्भवती हो गई।
युवक ने जल्दी शादी करने की बात कहते हुए दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही युवक ने युवती के घर जाकर उसकी मां और बहन से बदसलूकी की। साथ ही युवती से मारपीट की। मारपीट के बाद युवती सीधे सरकंडा थाने पहुंची।
युवती की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया। इस बीच आरोपित भागने की कोशिश करने लगा। इधर पुलिस ने आरोपित को घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपित को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया है।