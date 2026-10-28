बिलासपुर जनदर्शन में फूटा जनता का गुस्सा, टंकी बनने के बाद भी नहीं मिला पानी, 6 माह से बंद पड़ी पेंशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : जिला कलेक्टोरेट बिलासपुर में आयोजित साप्ताहिक 'जनदर्शन' कार्यक्रम में एक बार फिर आम जनता का दर्द खुलकर सामने आया। कलेक्टोरेट पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों और शहरवासियों ने पेयजल, बिजली, प्रधानमंत्री आवास, फसल बीमा राशि, दिव्यांग पेंशन और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे से जुड़ी विकट समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई।

कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्याएं गहराई से सुनीं और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल मौका मुआयना कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। 1 निरतू में बनी टंकी फिर भी प्यासे ग्रामीण, 180 परिवार अंधेरे में ग्राम पंचायत निरतू की सरपंच ने कलेक्टोरेट पहुंचकर जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की विशाल टंकी बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन पाइपलाइन और आपूर्ति की खामियों के कारण ग्रामीणों को नियमित पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। इसके साथ ही, निरतू के खाल्हेपारा में ट्रांसफार्मर लंबे समय से बंद पड़ा है, जिससे करीब 180 परिवारों को भीषण बिजली संकट और अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच ने अविलंब जलापूर्ति और नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की।

2. फसल बीमा राशि का इंतजार कर रहे बोदरी के किसान बोदरी के मुढ़ीपार क्षेत्र से आए किसानों ने फसल बीमा क्लेम की राशि न मिलने पर भारी आक्रोश व्यक्त किया। किसानों ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने एचडीएफसी (HDFC) एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से रबी फसल का नियमानुसार बीमा कराया था। फसल नुकसान के बावजूद बीमा कंपनी द्वारा क्लेम की राशि उनके खातों में अंतरित नहीं की गई है, जिससे वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। 3. सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से आम रास्ता हुआ बंद ग्राम चकराकुंड निवासी सोमेश कुमार वस्त्रकार ने कलेक्टोरेट में शिकायत देते हुए बताया कि गांव के नेपाल वस्त्रकार द्वारा शासकीय भूमि पर बेदखली के नियमों की अनदेखी कर अवैध मकान का निर्माण कराया जा रहा है। इस अवैध कब्जे के कारण उनका और आसपास के लोगों का मुख्य आवागमन का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। उन्होंने निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने और कब्जा हटाने की मांग की।