मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG News: स्कूल में घुसकर पागल श्वान ने पहली कक्षा के छात्र और शिक्षकों को काटा,

    खमतराई के पीएम श्री स्कूल में शुक्रवार को एक पागल श्वान ने प्रार्थना के दौरान परिसर के भीतर घुसकर कक्षा पहली के मासूम छात्र पर हमला कर दिया। छात्र को ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 12:30:36 AM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 12:32:32 AM (IST)
    CG News: स्कूल में घुसकर पागल श्वान ने पहली कक्षा के छात्र और शिक्षकों को काटा,
    पागल स्वान ने स्कूल में घुसकर काटा (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. पहले भी इलाके में कई लोगों को काट चुकी है यह पागल श्वान
    2. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, डीईओ के आदेश की खुली पोल
    3. डीईओ ने कहा कत्तों को भगाना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है

    नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: शहर के सरकंडा क्षेत्र में प्रशासनिक लापरवाही और कागजी आदेशों की हकीकत शुक्रवार को उस वक्त हवा हवाई हो गई जब एक पागल श्वान (कुतिया) ने प्रार्थना के बाद लौट रहे पहली कक्षा छात्र पर हमला कर दिया। पीएम श्री स्कूल खमतराई में घटी रही इस घटना को जब स्कूल की शिक्षिकाओं ने देखा तो वे छात्र की मदद करने दौडी व पागल कुतिया को भगाने का प्रयास करने लगी तो पागल श्वान ने दोनों शिक्षकाओं पर ही हमला कर दिया।

    मौके पर मौजूद स्टाफ ने किसी तरह से पागल श्वान को भगाया और घायल बच्चे व दोनों शिक्षिकाओं को सिम्स लेकर पहुंचे। घायलो का उपचार करने के बाद उन्हें हास्पिटल से वापस भेज दिया गया। घटना की जानकारी लगती ही जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे शनिवार को सुबह बच्चे व दोनों शिक्षिकाओं से मिलने उनके घर पहुंचे।


    परिवार के साथ बात कर उन्हें बताया कि अब ऐसी घटना न हो इसके लिए स्कूल में और अधिक कड़ाई से नियमों का पालन कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि घटना के विषय में जानकारी लेने पर पता चला कि पागल श्वान ने पहले भी आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों को काट चुकी हैं।

    यह भी पढ़ें- बिलासपुर में पूर्णिमा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार पेड़ से टकराई, दो की मौत

    पीएलआई के बाद हुई थी गठित टीम

    आवारा कुत्तों के लगातार हमले को देखते हुए कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को एक सख्त निर्देश जारी किया था। इस आदेश के तहत स्कूल परिसर के भीतर आवारा कुत्तों के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित करने और उन्हें भगाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। शुक्रवार को हुई की घटना ने डीईओ के दावो की पोल खोल दी।

    हमने पहले ही सभी स्कूलों को परिसर से आवारा कुत्तों को दूर रखने के निर्देश दिए थे। खमतराई की घटना बेहद गंभीर है, इसमें कहीं न कहीं चूक हुई है। घायलों का हाल जानने मैं स्वयं गया था। अब नगर निगम जोन कमिश्नर से संपर्क कर विशेष अभियान चलाने को कहा गया है ताकि भविष्य में कोई भी पागल जानवर स्कूल परिसर के पास न दिखे।

    -विजय तांडे, जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.