CG News: स्कूल में घुसकर पागल श्वान ने पहली कक्षा के छात्र और शिक्षकों को काटा,

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: शहर के सरकंडा क्षेत्र में प्रशासनिक लापरवाही और कागजी आदेशों की हकीकत शुक्रवार को उस वक्त हवा हवाई हो गई जब एक पागल श्वान (कुतिया) ने प्रार्थना के बाद लौट रहे पहली कक्षा छात्र पर हमला कर दिया। पीएम श्री स्कूल खमतराई में घटी रही इस घटना को जब स्कूल की शिक्षिकाओं ने देखा तो वे छात्र की मदद करने दौडी व पागल कुतिया को भगाने का प्रयास करने लगी तो पागल श्वान ने दोनों शिक्षकाओं पर ही हमला कर दिया।

मौके पर मौजूद स्टाफ ने किसी तरह से पागल श्वान को भगाया और घायल बच्चे व दोनों शिक्षिकाओं को सिम्स लेकर पहुंचे। घायलो का उपचार करने के बाद उन्हें हास्पिटल से वापस भेज दिया गया। घटना की जानकारी लगती ही जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे शनिवार को सुबह बच्चे व दोनों शिक्षिकाओं से मिलने उनके घर पहुंचे।