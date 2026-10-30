रेलवे का बड़ा डिजिटल कदम, अब घर बैठे बुक होगा रेल पार्सल, 'घर से घर तक' ऐप से मिलेगी डिलीवरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: रेल पार्सल सेवा अब पहले ज्याद प्रभावी, सरल व सुविधाजनक हो गई है। रेलवे ने एक नई पहल की है। रेल पार्सल ऐप – घर से घर तक विकसित किया गया है। यह एप मोबाइल (एंड्राइड व आइओएस) व वेबसाइट, दोनों माध्यमों पर उपलब्ध होगा।

इस एप के सुचारु संचालन एवं देशभर में विस्तार के लिए प्रारंभिक स्तर पर आठ बड़े शहरों पर लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्राहकों को अपना पार्सल लेकर रेलवे पार्सल कार्यालय जाने और कागजी औपचारिकताएं की झंझट नहीं रहेगी। सभी सुविधाएं घर बैठें मिलेंगी।

रेलवे के साथ जुड़े लाजिस्टिक्स सेवा प्रदाता ग्राहक के घर या प्रतिष्ठान से पार्सल लेकर स्टेशन तक पहुंचाएंगे। रेलवे इसे ट्रेन द्वारा गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाएगीऔर वहां से लाजिस्टिक्स सेवा प्रदाता इसे प्राप्तकर्ता के पते तक पहुंचाएंगे। इस तरह एक ही एप पर घर से घर तक की सेवा उपलब्ध होगी। हालांकि प्रारंभिक चरण में यह एप देश के आठ प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं पुणे में लागू किया जाएगा। इसके बाद इसे चरणबद्ध रूप से पूरे देश में विस्तारित करने की योजना है। जिसमें बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, दुर्ग जैसे शहर भी शामिल होंगे।