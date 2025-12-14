रिटायर्ड CRPF कर्मचारी को 'लॉरेंस बिश्नोई गैंग' से जोड़कर डराया, क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर 6.30 लाख ठगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सकरी थाना क्षेत्र के आसमा सिटी में रहने वाले सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त कर्मचारी से साइबर ठगों ने खुद को टेलीकाम का कर्मचारी और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर छह लाख 30 हजार रुपये की ठगी कर ली। जालसाजों ने उन्हें लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया और केस से नाम हटवाने की बात कहते हुए घटना को अंजाम दिया। रुपये मिलते ही जालसाजों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए। इससे उन्हें ठगी की जानकारी हुई। शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

टेलीकॉम कार्यालय का कर्मचारी बताकर ठगी सकरी के आसमा सिटी में रहने वाले दिवाकर मंडल (61) आरपीएफ के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उनके मोबाइल पर दो नवंबर की सुबह आठ बजे अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को टेलीकॉम कार्यालय का कर्मचारी बताया। उसने रिटायर्ड कर्मचारी को बताया कि उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड का उपयोग कर मुंबई में कनाडा के बैंक में खाता खोला गया है। इससे अवैध गतिविधियों में लेनदेन की गई है।