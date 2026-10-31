यूएस मार्केट में ट्रेडिंग से मुनाफे का झांसा देकर बिलासपुर के रिटायर्ड अधिकारी से 66 लाख की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। यूएस मार्केट में ट्रेडिंग कर अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एसईसीएल के सेवानिवृत्त डिप्टी जनरल मैनेजर से 66 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली। पीड़ित की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए एक युवती से हुई थी। उसने खुद को गुरुग्राम की एक कंपनी में वित्त प्रबंधक बताते हुए ट्रेडिंग में मदद करने का भरोसा दिलाया।

ऑनलाइन प्लेटफार्म पर निवेश के नाम पर पीड़ित ने छह किश्तों में रकम ट्रांसफर कर दी। मुनाफे की राशि निकालने के लिए अग्रिम टैक्स जमा करने को कहा गया, तब उन्हें धोखाधड़ी का संदेह हुआ। उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के बाद 30 अक्टूबर को रेंज साइबर थाने में लिखित आवेदन दिया है।