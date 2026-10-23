बिलासपुर पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत, गोंडवाना एक्सप्रेस की बजाय इंटरसिटी से आए; छत्तीसगढ़ में संघ के नए सांगठनिक मॉडल पर मंथन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर प्रवास पर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने प्रवास के पहले दिन बौद्धिक वर्ग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संघ और स्वयंसेवक एक-दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाते हैं, उसी तरह संघ और स्वयंसेवक मिलकर समाज निर्माण का काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि संघ सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहा है और समाज को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। संघ के संस्थापक डा. केशव बलिराम हेडगेवार एक बीज के समान थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशसेवा के लिए समर्पित कर दिया। देश में विघटनकारी प्रयासों के खिलाफ आरएसएस लगातार काम कर रहा है। स्वयंसेवकों का उद्देश्य समाज से लेना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए योगदान देना है।

दो दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर में सांगठनिक बैठकों का दौर डॉ. मोहन भागवत अपने दो दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे हैं। बिलासपुर पहुंचते ही उन्होंने विभिन्न विषयों पर मैदानी और सांगठनिक बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। कोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में चली बैठकों में उन्होंने पदाधिकारियों से सीधे रिपोर्ट ली और संगठन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। बैठकों के दौरान संघ के आगामी अभियानों, वनांचल क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने और वैचारिक प्रसार को लेकर रूपरेखा पर चर्चा की गई। तय कार्यक्रम के अनुसार डा. भागवत शुक्रवार को भी बिलासपुर में रहेंगे और पूरे दिन विभिन्न सांगठनिक सत्रों की अध्यक्षता करेंगे।