नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर: कलेक्टर के निर्देश पर जिले की राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन में सामने आया कि राजपुर स्थित सर्वमंगला राइस मिल ने कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं किया था। सूचना के बाद भी मिल बंद रखी गई थी। इस पर खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक और मंडी निरीक्षक की संयुक्त टीम ने मिल को सील कर दिया।

जिला प्रशासन ने सभी राइस मिलों को शेष चावल 10 दिन के भीतर नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने के निर्देश दिए हैं। जिन मिलों में धान का स्टॉक कम पाया जाएगा या जो तय समय में चावल जमा नहीं करेंगी, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी मिलों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उनकी बैंक गारंटी राजसात की जाएगी।