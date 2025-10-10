स्कूल में 'चरित्रहीन' प्रिंसिपल पर गिरी गाज, छात्राओं को गलत तरीके से छुआ, महिला टीचर को दी गाली

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शासकीय हाई स्कूल जोगीपुर के प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा को डीपीआई ने निलंबित कर दिया। प्रभारी प्राचार्य पर विद्यालय की छात्राओं से छेड़छाड़ और महिला शिक्षिका से बदतमीजी के लगातार शिकायत की गई थी। डीईओ की जांच में लगे आरोप सही पाए जाने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने इसे गंभीर माना हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई जोगीपुर के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर की सौंपी जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा पर स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगाया था कि प्राचार्य उन्हें गलत नीयत से देखते हुए बैड टच किया करते थे।