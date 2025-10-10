मेरी खबरें
    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 04:27:52 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 04:27:52 PM (IST)
    स्कूल में 'चरित्रहीन' प्रिंसिपल पर गिरी गाज, छात्राओं को गलत तरीके से छुआ, महिला टीचर को दी गाली
    बिलासपुर में प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा को डीपीआई ने किया निलंबित (सांकेतिक तस्वीर)

    1. बिलासपुर में प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा को डीपीआई ने किया निलंबित
    2. प्रभारी प्राचार्य पर छात्राओं को गलत नीयत से देखने व छूने का आरोप
    3. लोकशिक्षण विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुई की कार्रवाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शासकीय हाई स्कूल जोगीपुर के प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा को डीपीआई ने निलंबित कर दिया। प्रभारी प्राचार्य पर विद्यालय की छात्राओं से छेड़छाड़ और महिला शिक्षिका से बदतमीजी के लगातार शिकायत की गई थी। डीईओ की जांच में लगे आरोप सही पाए जाने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने इसे गंभीर माना हैं।

    लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई जोगीपुर के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर की सौंपी जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा पर स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगाया था कि प्राचार्य उन्हें गलत नीयत से देखते हुए बैड टच किया करते थे।


    मामले की शिकायत जब उन्होंने स्कूल की शिक्षिकाओं से की और शिक्षिकाओं ने प्रभारी प्राचार्य को समझाने का प्रयास किया तो मनीष वर्मा प्राचार्य पद की गरिमा को भूल कर शिक्षिकाओं के साथ ही अभद्र व्यवहार करने लगा था।

    क्या है आरोप

    प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मान पर स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को गलत नीयत से देखते व छूते थे इसकी अलावा उन्होंने 21 अगस्त को विद्यालय की महिला शिक्षिका के साथ न केवल झगड़ा किया, बल्कि उनके प्रति बेहद अमर्यादित शब्दों का प्रयोग भी किया था। उन पर विद्यालयीन स्टाफ और अन्य शिक्षकों के साथ भी दुर्व्यवहार करने की शिकायतें सही पाई गईं।

