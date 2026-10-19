बिलासपुर सीएमडी कॉलेज मेले में गुपचुप खाते ही एक ही परिवार के 7 लोग फूड पाइजनिंग के शिकार, सातों सिम्स में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: मां दुर्गा दर्शन करने के दौरान एक ठेले से गुपचुप खाने के बाद एक ही परिवार के सात लोग फूड पाइजनिंग के शिकार हो गए। इनकी कुछ देर में ही तबीयत बिगड़ने लगी। हालत बिगड़ता देखकर सभी को सिम्स (छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान) में भर्ती कराया गया है। सभी पीड़ितों को लगातार उल्टी होने की शिकायत रही।

ग्राम परसदा निवासी साहू परिवार रविवार की देर रात मां दुर्गा की प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए शहर आया हुआ था। शहर का भम्रण करते हुए रात लगभग 12 बजे सीएमडी कालेज मैदान में विराजित मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचे। दर्शन के बाद मैदान में लगे मेला में परिवार के सभी सदस्यों ने एक ठेले में पहुंचकर गुपचुप खाया।

इसके बाद वे वहां कुछ देर रूके रहे और जैसे ही साहू परिवार लौटने के लिए तैयार लगे, वैसे ही एक-एक करके सभी के पेट में दर्द, मरोड़ होने लगा और मेले स्थल में ही उन्हें उल्टियां होने लगी। देखते ही देखते परिवार के सभी सदस्यों की हालत गंभीर हो गई। ऐसे में अन्य लोगों ने इसकी जानकारी समिति के लोगों को दी और मेला स्थल पर हड़कंप मच गया। इसके बाद सभी की स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए सिम्स पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने तत्काल सातों को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। डाक्टरों ने भी जांच के दौरान इस बात की पुष्टि की है कि सभी फूड पाइजनिंग के शिकार हो गए हैं। गुपचुप व पानी के साथ मसाला के बासी होने की आशंका जताई गई।

ये हुए फूड पाइजनिंग के शिकार

महेश साहू 32 साल,

संतोषी साहू, 27 साल,

प्रभा साहू 26 साल,

सुमन साहू 18 साल,

सुजीता साहू 16साल,

सोमेश साहू 15 साल,

शिवांश साहू 6 साल

त्योहारी सीजन में प्रशासन की लापरवाही उजागर

नवरात्र और फेस्टिव सीजन में शहर के प्रमुख पंडालों और मैदानों के आसपास धड़ल्ले से फास्ट फूड के ठेले लग रहे हैं, जहां साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुपचुप में इस्तेमाल होने वाला दूषित पानी और बासी मसाले फूड पाइजनिंग का सबसे बड़ा कारण बना। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से अब तक शहर के स्ट्रीट फूड स्टाल्स पर कोई बड़ी और प्रभावी जांच मुहिम नहीं चलाई गई है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।