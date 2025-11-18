CG: बिलासपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, महिलाओं और बच्चों ने बालकनी से भागकर बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। कोतवाली क्षेत्र की मूर्ति गली स्थित मकान की पहली मंजिल पर आग लग गई। घर के अंदर महिलाएं और बच्चे थे। उन्होंने किसी तरह बालकनी में जाकर अपनी जान बचाई। इधर आग से कमरे में रखे सामान जल गए। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल ने किसी तरह आग पर काबू किया। तब तक घर में रखे सामान आग की चपेट में आ गए थे।

टिकरापारा की मूर्ति गली में रहने वाले सौरभ प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ पहली मंजिल पर रहते हैं। उनके दो भाई भी इसी मकान में रहते हैं। सोमवार की शाम घर पर महिलाएं और बच्चे ही थे। रात करीब आठ बजे मकान की पहली मंजिल पर आग लग गई। दरवाजे से लगी आग कमरे की ओर बढ़ने लगी। इसे देख महिलाएं और बच्चे मकान की बालकनी की ओर चले गए। वहां से उन्हें परिवार के अन्य लोगों ने निकाल लिया।