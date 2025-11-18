CG: बिलासपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, महिलाओं और बच्चों ने बालकनी से भागकर बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। कोतवाली क्षेत्र की मूर्ति गली स्थित मकान की पहली मंजिल पर आग लग गई। घर के अंदर महिलाएं और बच्चे थे। उन्होंने किसी तरह बालकनी में जाकर अपनी जान बचाई। इधर आग से कमरे में रखे सामान जल गए। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल ने किसी तरह आग पर काबू किया। तब तक घर में रखे सामान आग की चपेट में आ गए थे।
टिकरापारा की मूर्ति गली में रहने वाले सौरभ प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ पहली मंजिल पर रहते हैं। उनके दो भाई भी इसी मकान में रहते हैं। सोमवार की शाम घर पर महिलाएं और बच्चे ही थे। रात करीब आठ बजे मकान की पहली मंजिल पर आग लग गई। दरवाजे से लगी आग कमरे की ओर बढ़ने लगी। इसे देख महिलाएं और बच्चे मकान की बालकनी की ओर चले गए। वहां से उन्हें परिवार के अन्य लोगों ने निकाल लिया।
इधर दरवाजे पर लगी आग कमरे की ओर बढ़ते हुए सामान को चपेट में ले लिया। मोहल्ले के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल को दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने आसपास के लोगों की मदद से करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। तब तक कमरे का सामान जल गया था।
शॉर्ट सर्किट या दीये से लगी आग
प्राथमिक पूछताछ में घर के लोगों ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की है। वहीं घर के लोगों ने पूजा के दीये से आग लगने की बात भी कही है। फिलहाल जांच के बाद ही आग के कारण की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। घटना की शिकायत थाने में नहीं की गई है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है।
घनी आबादी में आग से मोहल्ले में दहशत
टिकरापारा की मूर्ति गली में आग लगने से आसपास के लोग दहशत में आ गए। वहां के मकान आपस में सटे हुए हैं। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और आग फैलने से रोकने की कोशिश की। नीचे के कमरों से सामान निकालने का प्रयास भी किया गया। इससे पहले ही फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया।
इसे भी पढ़ें- देशभर में फैला फर्जी ऐप साइबर गैंग, APK फाइलों से मोबाइल हैक कर उड़ाते हैं पैसे, रायपुर रेंज ने 6 आरोपियों को धर दबोचा