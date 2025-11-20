छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में लोहे की राड से मां की हत्या, आरोपी बेटे को कोर्ट ने कठोर दी सजा

नईदुनिया न्यूज, पेंड्रा: मां की हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपित बेटे शिवम मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पतगवां के राठौर मोहल्ला में बीते साल दो फरवरी 2024 को निर्मला बाई की हत्या मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल पेंड्रारोड ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपित पर एक हजार रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया है।

मामला पेंड्रा के पतगवां के रिटायर मोहल्ले में दो फरवरी 2024 को शिवम मिश्रा ने अपनी मां निर्मला बाई के साथ गाली-गलौज और विवाद किया। इसके बाद मारपीट करते हुए लोहे की राड से निर्मला को गंभीर चोट पहुंचाई थी। घायल अवस्था में निर्मला को जिला चिकित्सालय गौरेला ले जाया गया और बाद में रायपुर रिफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।