Indian Railway News: यात्रियों की सुविधा के लिए बिलासपुर-पुणे के बीच चलेगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छठ पूजा के अवसर पर रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बिलासपुर से हड़पसर (पुणे) के मध्य एक छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 08265/08266 नंबर से चलने वाली इस ट्रेन की सुविधा एक फेरे के लिए मिलेगी।

बिलासपुर से यह ट्रेन 22 अक्टूबर को व हडपसर रेलवे स्टेशन से 23 अक्टूबर को रवाना होगी। इस स्पेशल ट्रेन में दो एसएलआर, तीन सामान्य, चार शयनयान, आठ एसी-थ्री, दो एसी थ्री एकोनोमिक्स और एक एसी टू कोच की सुविधा दी गई है। इस ट्रेन के चलने से नियमित ट्रेनों में भीड़ कम होगी और यात्रियों को कंफर्म बर्थ के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।

इस समय पर होगा परिचालन बिलासपुर से यह ट्रेन 16:30 बजे छूटेगी और 18:05 बजे रायपुर, 19:10 बजे दुर्ग, 19:33 बजे राजनांदगांव, 19:58 बजे डोंगरगढ़, 21:19 बजे गोंदिया, 23:40 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद वर्दा, वडनेरा, अकोला, मलकापुर, भुसावाल, जलगांव, मनमाड़, कोरपगांव, अहमदनगर होते 16:30 बजे हडपसर पुणे पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में हड़कपसर से 19:30 बजे ट्रेन छूटेगी और 18:35 बजे रायपुर और 20:50 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। रायपुर-राजिम के बीच मेमू ट्रेन कल से, यात्रियों को सुविधा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए नई रेल सेवा शुरू की जा रही है। गाड़ी संख्या 68766/68767 रायपुर-राजिम-रायपुर मेमू पैसेंजर का शुभारंभ 18 सितम्बर से राजिम स्टेशन से किया जाएगा। यह सेवा 19 सितंबर से नियमित समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन दोनों छोर से संचालित होगी।