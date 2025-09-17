Indian Railway News: यात्रियों की सुविधा के लिए बिलासपुर-पुणे के बीच चलेगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन

मेरी खबरें
    बिलासपुर और पुणे के बीच छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे की ओर से एक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 22 अक्टूबर को बिलासपुर से चलेगी। वहीं रायपुर और राजिम के बीच मेमू ट्रेन का संचालन 18 सिंतबर से किया जाएगा।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 10:16:09 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 10:51:21 AM (IST)
    छठ पूजा पर बिलासपुर-पुणे के बीच स्पेशन ट्रेन का संचालन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छठ पूजा के अवसर पर रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बिलासपुर से हड़पसर (पुणे) के मध्य एक छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 08265/08266 नंबर से चलने वाली इस ट्रेन की सुविधा एक फेरे के लिए मिलेगी।

    बिलासपुर से यह ट्रेन 22 अक्टूबर को व हडपसर रेलवे स्टेशन से 23 अक्टूबर को रवाना होगी। इस स्पेशल ट्रेन में दो एसएलआर, तीन सामान्य, चार शयनयान, आठ एसी-थ्री, दो एसी थ्री एकोनोमिक्स और एक एसी टू कोच की सुविधा दी गई है। इस ट्रेन के चलने से नियमित ट्रेनों में भीड़ कम होगी और यात्रियों को कंफर्म बर्थ के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।

    इस समय पर होगा परिचालन

    बिलासपुर से यह ट्रेन 16:30 बजे छूटेगी और 18:05 बजे रायपुर, 19:10 बजे दुर्ग, 19:33 बजे राजनांदगांव, 19:58 बजे डोंगरगढ़, 21:19 बजे गोंदिया, 23:40 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद वर्दा, वडनेरा, अकोला, मलकापुर, भुसावाल, जलगांव, मनमाड़, कोरपगांव, अहमदनगर होते 16:30 बजे हडपसर पुणे पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में हड़कपसर से 19:30 बजे ट्रेन छूटेगी और 18:35 बजे रायपुर और 20:50 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।

    रायपुर-राजिम के बीच मेमू ट्रेन कल से, यात्रियों को सुविधा

    दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए नई रेल सेवा शुरू की जा रही है। गाड़ी संख्या 68766/68767 रायपुर-राजिम-रायपुर मेमू पैसेंजर का शुभारंभ 18 सितम्बर से राजिम स्टेशन से किया जाएगा। यह सेवा 19 सितंबर से नियमित समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन दोनों छोर से संचालित होगी।

    रेल प्रशासन ने बताया कि फिलहाल रायपुर-अभनपुर-रायपुर के बीच चल रही 68760/68761 एवं 68762/68763 मेमू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन अब राजिम तक बढ़ा दिया गया है, जिससे यात्रियों को सीधा राजिम तक आवागमन की सुविधा मिलेगी। इस कदम से रायपुर, अभनपुर और राजिम के बीच संपर्क और मजबूत होगा।

    नई मेमू ट्रेन में आठ कोच होंगे, जिनमें छह सामान्य श्रेणी और दो पावरकार शामिल हैं। यह ट्रेन स्थानीय यात्रियों, छात्रों, व्यापारियों और धार्मिक नगरी राजिम आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी।

    संशोधित समय सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 68760 रायपुर-राजिम मेमू पैसेंजर का 19 सितम्बर से नियमित परिचालन होगा। इसमें अभनपुर स्टेशन पर सुबह 09:58 बजे आगमन और 10:00 बजे प्रस्थान निर्धारित किया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस नयी सेवा से क्षेत्रीय यात्रियों को कन्फर्म बर्थ/सीट की सुविधा बढ़ेगी और यात्रा का दबाव भी कम होगा। राजिम को रेल नेटवर्क से और बेहतर जोड़ना रेलवे की प्राथमिकता है। इससे न सिर्फ आवागमन आसान होगा बल्कि क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

