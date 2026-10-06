बिलासपुर में लाॅ की छात्रा ने कीटनाशक पीकर की खुदकुशी, खाना बनाने को लेकर हुआ था बड़ा विवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: पचपेड़ी क्षेत्र के भटचौरा में रहने वाली 21 वर्षीय छात्रा ने खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद घर में रखे कीटनाशक का सेवन कर लिया। इससे गंभीर छात्रा को इलाज के लिए सिम्स लाया गया। यहां इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने पीएम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। पचपेड़ी क्षेत्र के भटचौरा में रहने वाले विशंभर पुरैना किसान हैं। उनकी बेटी सोनिया पुरैना(21) बलौदाबाजार जिला स्थित ला कालेज में पढ़ाई कर रही थी। छात्रा रविवार की सुबह घर पर थी। तभी उसे बड़ी बहन ने खाना बनाने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों बहनों के बीच विवाद हो गया। इससे नाराज सोनिया ने घर में रखे कीटनाशक का सेवन कर लिया।