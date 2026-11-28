नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। कोनी थाने में पदस्थ एक आरक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह सुबह ड्यूटी के सिलसिले में समंस तामिल कराने निकले थे। कुछ देर बाद पालिटेक्निक कालेज के सामने अचेत अवस्था में मिले। उन्हें तत्काल सिम्स ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मौत सड़क हादसे में हुई या हार्ट अटैक से, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है

कवर्धा जिले के पंडरिया निवासी आरक्षक भोप सिंह कोनी थाने के सरकारी क्वार्टर में रहते थे। गुरुवार सुबह करीब छह बजे वे समंस तामिल कराने कोनी के देवनगर इलाके के लिए रवाना हुए थे। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने थाने में फोन कर पालिटेक्निक कालेज के पास एक आरक्षक के पड़े होने की सूचना दी। इस पर पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और उन्हें सिम्स लेकर गई।