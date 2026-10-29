बिलासपुर में तालिबानी सजा: तोड़फोड़ के आरोपी को व्यापारी और गार्ड ने पीटा, पुलिस जांच में जुटी

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: न्यायधानी बिलासपुर के तारबाहर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव प्लाजा स्थित एक प्रसिद्ध डोसा दुकान में तोड़फोड़ और चोरी की कोशिश करने के आरोपी युवक की तालिबानी अंदाज में लाठी-डंडों व लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है।

इस पूरी घटना का एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक असहाय युवक को पीटते नजर आ रहे हैं और आसपास खड़े लोग मूकदर्शक बने हुए हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार की बताई जा रही है। दुकान में तोड़फोड़ व चोरी का प्रयास राजीव प्लाजा स्थित डोसा दुकान में विक्की मानिकपुरी नामक युवक ने कथित तौर पर घुसकर तोड़फोड़ की और चोरी करने की कोशिश की। व्यापारी व गार्ड ने पकड़ा: दुकान में तोड़फोड़ की भनक लगते ही वहां मौजूद व्यापारी और सुरक्षा गार्डों ने विक्की मानिकपुरी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद शाहन चंद्रा ने तारबाहर थाने में युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की थी।