    By sarfraj memon
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 09:56:33 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 10:36:51 AM (IST)
    Bilaspur Crime News: पूजा करने मंदिर पहुंची पुजारी की मां, वहां बेटे की खून से सनी लाश देखकर चीख पड़ी
    रात के समय पुजारी की हत्या

    1. मंदिर में सोने गए पुजारी की हत्या
    2. सुबह मां ने देखा पुजारी बेटे का शव
    3. हत्यारे अपनी तप्पल छोड़कर भागे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जिल के तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परसाकापा में शनिवार रात मंदिर के पुजारी की हत्या हो गई है। पूजा के लिए मंदिर पहुंची मां को पुजारी बेटे की खून से सनी मिली लाश मिली। रविवार सुबह यह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पाठ बाबा मंदिर के पुजारी की अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।

    तखतपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार परसाकापा में रहने वाले जागेश्वर पाठक उर्फ मोटू (30 वर्ष) गांव के पाठबाबा मंदिर में पुजारी थे। वे रात को मंदिर में ही सोते थे। रोज की तरह शनिवार रात मंदिर में ही सोया था। रविवार सुबह लगभग छह बजे उसकी मां मंदिर पहुंचीं तो बेटे का रक्तरंजित शव देखकर चीख पड़ीं। उनके शोर मचाने पर ग्रामीण वहां जमा हो गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है।

    चोरी की आशंका, विरोध करने पर हुई हत्या

    प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि मंदिर में चोरी की नीयत से पहुंचे चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का मानना है कि चोरी के दौरान पुजारी ने विरोध किया होगा, जिस पर हमलावरों ने धारदार हथियार से उसके सिर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके शरीर पर धारदार हथियार से कई बार वार किया है। इस हमले में उनकी मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

    चप्पल छोड़कर भागे हमलावर

    पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से एक जोड़ी चप्पल बरामद हुई है, जिसे आरोपी मौके पर छोड़कर भाग निकले। ग्रामीणों से चप्पल की पहचान कराई गई, लेकिन कोई पहचान नहीं कर सका। इससे यह संभावना मजबूत हो रही है कि हत्या में शामिल आरोपी गांव से बाहर का है। फिलहाल पुलिस की टीम गांव में लोगों से पुजारी के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

    पुजारी के दोनों मोबाइल गायब

    जांच में यह भी सामने आया है कि पुजारी जागेश्वर के पास दो मोबाइल फोन थे। इनमें एक एंड्राइड और दूसरा की-पैड वाला मोबाइल था। घटना के बाद दोनों फोन गायब मिले हैं। पुलिस को संदेह है कि चोर हत्या के बाद मोबाइल लेकर फरार हुए हैं। ऐसे में मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों तक पहुंचा जा सकता है।

    फोरेंसिक और डॉग स्क्वायड की टीम पहुंची

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। फारेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस चोरी और आपसी रंजिश दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। इधर डाग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया है।

