बिलासपुर में करोड़ों के होटल पर कब्जे की साजिश नाकाम, कोर्ट ने दिया बेदखली का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : विश्वास की बुनियाद पर किराए पर दी गई करोड़ों की संपत्ति को हड़पने की नीयत से रचे गए फर्जीवाड़े का, न्यायालय भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी ने पर्दाफाश कर दिया है। मंगला स्थित बहुमंजिला होटल हरी चटनी पर कब्जा जमाने की फिराक में बैठे किराएदार शक्ति सिंह ठाकुर के झूठे दावों को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने साफ किया कि छल-कपट से किसी की मिल्कियत नहीं छीनी जा सकती।

मंगला-उसलापुर मुख्य मार्ग पर स्थित 2554 वर्गफुट में तने जी 3 होटल को भूस्वामी मोतीलाल दयालानी ने अपने बेटे के भविष्य के लिए तैयार कराया था। अनुभव न होने का फायदा उठाकर शक्ति सिंह ने दिसंबर 2024 में 3 लाख रुपये मासिक दर पर 11 माह के लिए इसे किराए पर लिया।

शुरुआत में एक महीने का किराया देने के बाद किराएदार के मन में खोट आ गई। उसने किराया देना बंद कर दिया और 99 लाख में पूरी इमारत खरीदने का झूठा ताना-बाना बुनकर दीवानी अदालत में मुकदमा ठोक दिया। किराएदार के इस दुस्साहस के खिलाफ भूस्वामी ने न्यायालय भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी की शरण ली। सुनवाई के दौरान किराएदार के झूठ का महल तब ढह गया जब उसके अपने ही दस्तावेज उसके खिलाफ खड़े हो गए। उसने होटल के जीएसटी पंजीयन के लिए इसी किराएदारी अनुबंध का इस्तेमाल किया था। अदालत ने उसे डिफाल्टर करार देते हुए एक माह में परिसर खाली करने और अगस्त 2025 से पूरा बकाया किराया चुकाने का आदेश दिया।