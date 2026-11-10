पत्तों का जादू पड़ा भारी: पुलिस ने उड़ाए जुआरियों के तोते, 311 पकड़े गए; 19 'किंग' पहुंचे जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दीपावली के त्योहार के दौरान जुए के फड़ सजाने वालों के खिलाफ पुलिस ने जिलेभर में अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। धनतेरस से दिवाली तक अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जुआ खेलने के मामलों में 311 आरोपितों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ कुल 74 मामले दर्ज किए हैं। कार्रवाई के दौरान 3 लाख 39 हजार 975 रुपये जब्त किए गए हैं।

पुलिस की कार्रवाई में रतनपुर थाना क्षेत्र सबसे आगे रहा। यहां जुए के 11 मामलों में 35 आरोपितों के नाम दर्ज किए गए। वहीं मस्तूरी और पचपेड़ी में आठ-आठ मामले सामने आए। मस्तूरी में 27 और पचपेड़ी में 31 आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

सिविल लाइन में आठ मामलों में 33 आरोपितों के नाम शामिल हैं। तखतपुर में छह मामलों में 29 और चकरभाठा में पांच मामलों में 26 आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जब्त रकम के मामले में तखतपुर थाना क्षेत्र सबसे आगे रहा। यहां पुलिस ने 81 हजार 490 रुपये जब्त किए। सिरगिट्टी में 78 हजार 600 रुपये और सीपत में 36 हजार 180 रुपये जब्त किए गए। इसके अलावा सकरी से 21 हजार 560, रतनपुर से 20 हजार 670 और सरकंडा से 15 हजार 350 रुपये बरामद किए गए। 19 जुआरियों को भेजा जेल दिवाली के दौरान फड़ सजाकर जुआ खेलने वालों पर पुलिस सख्त रही। पुलिस ने तीन मामलों में संगठित अपराध की धाराओं में कार्रवाई की है। तोरवा पुलिस ने दो मामलों में कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को न्यायालय में पेश किया है।