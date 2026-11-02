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बिलासपुर: रेलवे प्रशासन ने पूजा स्पेशल ट्रेन की तिथियां और ट्रेन नंबर बदला, देखें नया टाइमटेबल

रेलवे प्रशासन ने दुर्ग–हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन के फेरे में बदलाव किया है, अब यह ट्रेन दुर्ग से 8 के बजाय 5 नवंबर को रवाना होगी।

By Shiv SoniEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 10:50:38 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 10:50:38 PM (IST)
बिलासपुर: रेलवे प्रशासन ने पूजा स्पेशल ट्रेन की तिथियां और ट्रेन नंबर बदला, देखें नया टाइमटेबल
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HighLights

  1. दुर्ग-निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन का बदला परिचालन शेड्यूल।
  2. दुर्ग से अब 8 के स्थान पर 5 नवंबर को चलेगी।
  3. हजरत निजामुद्दीन से 9 की जगह 6 नवंबर को रवानगी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा एवं बेहतर रेल परिचालन के मद्देनजर दुर्ग–हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे की परिचालन तिथि और गाड़ी संख्या में बदलाव किया है।

इसके तहत दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन अब पूर्व निर्धारित 08 नवंबर के बजाय 05 नवंबर को चलेगी। वहीं वापसी में हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग आने वाली ट्रेन 09 नवंबर के स्थान पर 06 नवंबर को रवाना होगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (रेलवे प्रशासन) ने आगामी त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए और बेहतर रेल परिचालन के मद्देनजर दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे की परिचालन तिथि और गाड़ी संख्या में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।


रेलवे द्वारा जारी नई समय-सारणी के अनुसार:

  • दुर्ग से रवानगी: दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन अब पूर्व निर्धारित 08 नवंबर 2026 के बजाय 05 नवंबर 2026 को दुर्ग स्टेशन से रवाना होगी।

  • वापसी की तिथि: वहीं, वापसी दिशा में हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग आने वाली स्पेशल ट्रेन 09 नवंबर 2026 के स्थान पर 06 नवंबर 2026 को हजरत निजामुद्दीन से प्रस्थान करेगी।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले संशोधित तिथियों और गाड़ी संख्या की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो।

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