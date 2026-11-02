बिलासपुर: रेलवे प्रशासन ने पूजा स्पेशल ट्रेन की तिथियां और ट्रेन नंबर बदला, देखें नया टाइमटेबल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा एवं बेहतर रेल परिचालन के मद्देनजर दुर्ग–हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे की परिचालन तिथि और गाड़ी संख्या में बदलाव किया है। इसके तहत दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन अब पूर्व निर्धारित 08 नवंबर के बजाय 05 नवंबर को चलेगी। वहीं वापसी में हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग आने वाली ट्रेन 09 नवंबर के स्थान पर 06 नवंबर को रवाना होगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (रेलवे प्रशासन) ने आगामी त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए और बेहतर रेल परिचालन के मद्देनजर दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे की परिचालन तिथि और गाड़ी संख्या में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।