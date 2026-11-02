बिलासपुर में तीन लाख रुपये के विवाद में साले की हत्या, शव जलाकर साक्ष्य मिटाने वाले जीजा को उम्रकैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जमीन के बकाया तीन लाख रुपये मांगने पर हुए विवाद में अपने साले की हत्या करने और शव जलाकर साक्ष्य मिटाने के मामले में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अनिल प्रभात मिंज की अदालत ने आरोपी अनूप कुमार वर्मा को दोषी ठहराया है। फैसले में अदालत ने उसे हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और साक्ष्य छिपाने के मामले में सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अभियोजन के अनुसार, मृतक सूरज लोधी ने अपनी 30 डिसमिल जमीन आरोपी अनूप कुमार वर्मा को बेची थी। इसके तीन लाख रुपये बकाया थे। इसी रकम को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। 15 अप्रैल 2023 को ग्राम निगारबंद में मनोज गुप्ता के खेत स्थित मकान में सूरज ने बकाया रकम मांगी तो दोनों के बीच विवाद हो गया।