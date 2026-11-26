नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी करने वाले चोरों ने न केवल घर में रखे सोने-चांदी के जेवर पार कर दिए, बल्कि रसोई में रखे गुलाब जामुन भी खा गए। चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद रसोई का ताला खोलने के लिए घर में रखी चाबी का इस्तेमाल किया और फ्रिज में रखी मिठाई खाकर आराम से निकल गए। परिवार के लौटने पर चोरी का पता चला। मामले में 66 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है।

चकरभाठा क्षेत्र के ग्राम सारधा निवासी दुलरवा राम निर्मलकर वर्ष 2022 में बालको में शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे अपनी पत्नी कृष्णा निर्मलकर के साथ गांव में रहते हैं। उनके दोनों बेटे नौकरी के सिलसिले में अलग-अलग रहते हैं। 19 नवंबर को दुलरवा राम पत्नी के साथ घर में ताला लगाकर बड़े बेटे से मिलने बालको, कोरबा चले गए थे।