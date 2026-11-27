नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: तारबाहर क्षेत्र स्थित होटल प्रीत के पास चोरों ने कैंटिन संचालक की एक्टिवा पार कर दी। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने घटना की शिकायत तारबाहर थाने में की है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे का फुटेज पुलिस को सौंप दिया गया है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे के सहारे चोरों की तलाश कर रही है।

सकरी के रामा लाईफ सिटी में रहने वाले अमन भोंसले(30) राजीव प्लाजा में चाय नाश्ते का कैंटिन चलाते हैं। वे सोमवार की सुबह अपनी एक्टिवा से अपनी कैंटिन आए। उन्होंने अपना वाहन होटल प्रीत के पास बगल वाली गली में खड़ा कर दिया। इसके बाद वे अपने कैंटिन में चले गए।