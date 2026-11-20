नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: गोरा बनने की चाहत में अगर आप बाजार से विदेशी या बिना जांच-परख के फेस क्रीम खरीद रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। पाकिस्तान में निर्मित गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम न केवल देश में पूरी तरह प्रतिबंधित और अनधिकृत हैं, बल्कि इनमें अत्यधिक मात्रा में हानिकारक हैवी मेटल्स (भारी धातुएं) पाए गए हैं, जो त्वचा के साथ-साथ पूरे शरीर पर जहरीला (टाक्सिक) असर डाल सकते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा जारी पब्लिक हेल्थ अलर्ट के आधार पर गुरुवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के प्रमुख बाजारों में स्थित कास्मेटिक दुकानों पर दबिश देकर सघन जांच की।

ड्रग विभाग की टीम में एडिशनल ड्रग कंट्रोलर भीष्म सिंह देव और डीआइ सुनील पंडा शामिल रहे। टीम ने गुरुवार को शहर के देवकीनंदन चौक और शनिचरी बाजार क्षेत्र की विभिन्न कास्मेटिक व फैंसी स्टोर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम के अधिकारियों ने दुकानों में रखे सौंदर्य प्रसाधनों के स्टाक, उनके निर्माण स्थल, बैच नंबर और आयात पंजीयन की बारीकी से जांच की।