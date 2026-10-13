नवरात्र में बिलासपुर का बदला ट्रैफिक रूट... तेलीपारा और गरबा पंडालों के लिए बनी खास पार्किंग, गाइडलाइन जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: नवरात्र पर्व के दौरान दुर्गा पंडालों, गरबा-डांडिया आयोजनों और रावण दहन कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर जारी गाइडलाइन में श्रद्धालुओं से निर्धारित पार्किंग का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

एएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि आयोजन स्थलों पर भीड़ और वाहनों का दबाव बढ़ने पर शाम पांच बजे से रात 12 बजे तक जरूरत के मुताबिक मार्ग परिवर्तन और नो एंट्री लागू की जा सकती है। विशेष रूप से शहर के मध्य स्थित तेलीपारा दुर्गा दर्शन स्थल के आसपास यातायात नियंत्रित किया जाएगा। यहां दर्शनार्थियों की संभावित भीड़ को देखते हुए अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहन चालकों के लिए पार्किंग स्थल चिह्नित किए गए हैं।

यातायात पुलिस आयोजन समितियों के साथ समन्वय कर पार्किंग, प्रवेश-निकास, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रही है। गरबा एवं डांडिया कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों से भी निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़े करने कहा गया है। पुलिस ने सिम्स अस्पताल जाने वाले मरीजों और उनके स्वजन की सुविधा को प्राथमिकता देने की अपील की है। अस्पताल के आसपास अनधिकृत पार्किंग से बचने और उपचार के लिए आने वाले वाहनों का रास्ता खुला रखने पर जोर दिया गया है। एंबुलेंस और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं के वाहनों को तत्काल रास्ता देने की अपील भी की गई है। पुलिस ने कहा है कि नागरिकों के सहयोग से ही पर्व के दौरान आवागमन सुगम और सुरक्षित रखा जा सकेगा।