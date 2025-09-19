नशे में धुत्त ट्रेलर ड्राइवर ने 19 बेजुबान गोवंशों को कुचला, 15 की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सड़कों पर बेजुवान मवेशियों के मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर गुरुवार रात एनएच-49 पर जयरामनगर मोड़ के पास सड़क किनारे विचरण कर रहे बेसहरा मवेशियों को तेज रफ्तार ट्रेलर ने रौंद दिया। दुर्घटना में 15 गौवंशों की मौत हो गई। दुर्घटना में चार गंभीर रूप से घायल है। जिन्हें उपचार के लिए गौ सेवक पशु चिकित्सालय लेकर चले गए। मामले में मस्तुरी पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही हैं।

बता दें कि एनएच 49 में मवेशियों की रौंदने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 28 जुलाई को एनएच 49 पर 24 मवेशियों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया था। दुर्घटना में सभी मवेशियों की जान चली गई थी। नेशनल हाइवे 49 में जयराम नगर मोड के पास हुई दुर्घटना में जब घटना हुई उस दौरान कुछ ग्रामीण भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने चालक को पकड़ लिया।

चालक गांजे के नशे में घुत होने की बात भी प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताई। मवेशियों पर वाहन चलाने की घटना का पता चलते ही गौ सेवा धाम के सेवक घटनास्थल पहुंचे और 4 घायल गायों को प्राथमिक उपचारके लिए ले गए। घटना की जानकारी लगते ही मस्तुरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी ट्रैलर चालक को पकड़कर जांच शुरू कर दी। वाहन से मवेशियों की मौत केस नं. 1- 22 जुलाई को सरकंडा निवासी गौसेवक पियूष शुक्ला अपने साथियों के साथ रतनपुर जा रहे थे। एनएच-130 पर गतौरी ओवरब्रिज के पास एक ट्रक ने गाय को ठोकर मारी। मौके पर ही गाय की मौत हो गई।