Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी लोकल ट्रेन, 6 लोगों की मौत, घायलों का रेस्क्यू जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़े हादसे (Bilaspur Train Accident) की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की आपस में टक्कर हो गई है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई है। इस भीषण रेल हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। घटना लालखदान सबवे से करीब तीन से चार किमी दूर कोरबा दिशा में हुई है। बता दें कि घायलों में महिला यात्रियों की संख्या अधिक है। अब तक 10 यात्री अस्पताल पहुंचे है जिनमें एक की मृत्यु हो चुकी है।
घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। घायल लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि, ये हादसा कैसे हुआ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई है। इस घटना की विस्तृत जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त (Commissioner of Railway Safety – CRS) स्तर पर कराई जाएगी, ताकि कारणों की समुचित जांच कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। बिलासपुर रेलवे केंद्रीय चिकित्सालय में लगातार हादसे के शिकार यात्री पहुंच रहे है। रेलवे केंद्रीय अस्पताल में अब तक 20 से अधिक एंबुलेंस पहुंची है।
यात्रियों एवं उनके परिजनों की सुविधा के लिए घटना के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यात्री एवं उनके परिजन इन नंबरों पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेल प्रशासन पूरी तत्परता से सहायता एवं समन्वय सुनिश्चित कर रहा है।
घटना स्थल पर रेलवे की बड़ी अव्यवस्था भी सामने आ रही है। अब तक राहत कार्य के लिए लाइटिंग की व्यवस्था नहीं कर सकी है। घटनास्थल के आसपास अंधेरा भी है। इस वजह राहत कार्य मे परेशानी भी देखी जा रही है।