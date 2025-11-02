मजिस्ट्रेट ऑफिस से पुलिस को चकमा दे हथकड़ी खोलकर भागे 2 बदमाश, महकमे में मचा हड़कंप
बिलासपुर के चकरभाठा थाना पुलिस को चकमा देकर 2 गिरफ्तार आरोपी फरार हो गए है। पुलिसकर्मी आरोपियों को पेशी के लिए मजिस्ट्रेट ऑफिस लेकर गए थे, जहां से हथकड़ी खोलकर दोनों आरोपी भाग निकलें। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 04:51:48 PM (IST)
Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 05:00:23 PM (IST)
पुलिस को चकमा देकर बदमाश फरार
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: शहर के चकरभाठा पुलिस को चकमा देकर दो आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शनिवार को दो बदमाशों को प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार किया था। पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंची थी। तभी जवानों को चकमा देकर बदमाश भाग निकले।
इसकी जानकारी मिलते ही जवान सकते में आ गए। जवानों ने आनन-फानन में इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। इसके बाद पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई है।
चकरभाठा पुलिस ने क्षेत्र के तेलसरा गांव से दो बदमाशों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को लेकर पुलिस की टीम मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंची थी। शनिवार को कार्यालय में अधिकारी मौजूद नहीं थे। इसके चलते जवान अधिकारी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच बदमाशों ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस के जवानों को चकमा देकर भाग निकले।
फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
इधर बदमाशों के भागने के बाद जवान सकते में आ गए। जवानों ने आनन-फानन में इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। इसके बाद थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने आसपास में बदमाशों की तलाश की। साथ ही उनके ठिकानों पर दबिश दी। बदमाशों के स्वजन को भी घटना की जानकारी दी गई है। साथ ही उनके आने पर थाने में संपर्क करने की चेतावनी दी गई है। देर रात तक पुलिस की टीम बदमाशों को पकड़ नहीं पाई थी।