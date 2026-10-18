अरे वाह, दो डीएफओ ने खुद थामी आरा मशीन... मैदान में उतरकर कर्मचारियों को सिखाए सुरक्षित कटाई के गुर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: जिम्मेदारी केवल निर्देश देने से नहीं, बल्कि खुद मैदान में उतरकर उदाहरण पेश करने से साबित होती है। वन विभाग के काष्ठ विदोहन प्रशिक्षण में इसकी अनूठी मिसाल देखने को मिली, जब दो वरिष्ठ वन अधिकारियों ने खुद आरा मशीन संभाली और वृक्ष विदोहन से लेकर लट्ठा निर्माण तक की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया।

अधिकारियों ने कर्मचारियों को संदेश दिया कि लकड़ी कटाई जैसे जोखिम भरे कार्यों में जल्दबाजी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तकनीक, सावधानी और सुरक्षा मानकों का पालन सबसे जरूरी है। शनिवार को खोडरी वन परिक्षेत्र के करगीखुर्द परिसर में वन विभाग के काष्ठ विदोहन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इसमें मरवाही वनमंडल के डीएफओ कुमार निशांत और मुंगेली वनमंडल के डीएफओ तन्मय कौशिक ने स्वयं आरा मशीन चलाकर वृक्ष विदोहन और लट्ठा निर्माण की तकनीक का व्यावहारिक प्रदर्शन किया। इस दौरान बिलासपुर के मुख्य वन संरक्षक मनोज पांडेय सहित मरवाही, बिलासपुर और मुंगेली वनमंडल के अधिकारी-कर्मचारी तथा स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। करगीखुर्द में आयोजित यह प्रशिक्षण सुरक्षित एवं वैज्ञानिक काष्ठ विदोहन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रहा। इसका उद्देश्य वन विभाग के मैदानी अमले को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना और कार्यस्थल पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आदत विकसित करना है।