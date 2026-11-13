चकरभाठा में दिनदहाड़े 15 साल की किशोरी और 10 साल की बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता

नईदुनिया न्यूज, चकरभाठा। चकरभाठा क्षेत्र में एक ही घर से 15 वर्षीय किशोरी और 10 साल की बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है। दोनों के अचानक गायब होने से परिवार के लोग परेशान हैं। स्वजन ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर दोनों का अपहरण किए जाने की आशंका जताई है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार पीड़ित चकरभाठा में रहकर रोजी-मजदूरी करता है। उसकी 15 वर्षीय नाबालिग भांजी उसके घर में रहती थी। 11 नवंबर को दोपहर करीब एक बजे उसकी भांजी घर में रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची को साथ लेकर कहीं चली गई।

काफी देर तक दोनों के वापस नहीं लौटने पर परिजन ने आसपास और परिचितों के यहां उनकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। काफी खोजबीन के बाद भी दोनों का पता नहीं चलने पर प्रार्थी ने पुलिस से शिकायत की है। उसने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने दोनों नाबालिगों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर अपहरण कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर दोनों की तलाश में जुटी है।

क्या है पूरा घटनाक्रम?

पुलिस को दी गई औपचारिक शिकायत के अनुसार, प्रार्थी चकरभाठा क्षेत्र में रहकर अपनी आजीविका चलाने के लिए रोजी-मजदूरी का काम करता है। उसकी 15 वर्षीय नाबालिग भांजी भी उसी के घर में रहकर पढ़ाई व रह रही थी।